Big match per l’Olimpia. Ripalta cerca il sorpasso

Si fa più impegnativo il calendario dell’Olimpia Teodora che, dopo aver battuto Forlì, Modena e San Giorgio (attualmente appaiate fra loro all’ottavo posto con 3 soli punti) affronta il Ripalta Cremasca, che occupa la seconda posizione con sette punti, frutto di tre vittorie. La squadra lombarda ha però faticato sia nel secondo impegno (a San Giovanni Valdarno) sia in quello di sabato scorso (contro Riccione, ultimo in classifica) dove ha lasciato per strada i due punti che la separano dalla vetta.

Uno scontro fra squadre imbattute che attribuirà automaticamente alla vincitrice una candidatura di favorita per la lotta promozione, seppur con l’eternità di 22 partite ancora da disputare.

L’Olimpia arriva alla partita di oggi (PalaCosta, fischio d’inizio alle 17, ingresso con biglietto a 5 euro) con tutto l’organico disponibile e con il morale alto derivante dal primo posto in classifica e da alcune soluzioni tecniche già rodate: una linea di ricezione affidabile e una buona propensione alla difesa, guidata dal capitano Franzoso e da un "libero aggiunto" come Monaco, mentre in attacco due "mangiapalloni" come Boninsegna e Casini si sono subito abituate a dividere i bottini e a liberare maggiormente anche il gioco veloce della regista Poggi.

Alla affidabilità di un sestetto base ben definito, oggetto finora di poche modifiche "in corsa" da parte di coach Rizzi, va aggiunta quella dei cambi Balducci e Bendoni che hanno ben risposto alle chiamate.

Oltre all’Olimpia e alla squadra del piccolo comune lombardo (appena 4mila abitanti) l’altra formazione imbattuta e il Campagnola (RE), che se la vedrà con il San Giorgio, in una giornata che darà indirizzi importanti alle ambizioni delle squadre del girone che si sono solo in parte intuite nei primi tre turni.

Marco Ortolani