Bindi Passione Valdarno domina Enercom Fini Crema e sogna i playoff

Bindi Passione Valdarno

3

Enercom Fini Crema

1

BINDI PASSIONE VALDARNO VOLLEY: Saveriano 1, Biondi 8, Sangoi 13, Bartesaghi 11, Poli 12, Vittorini 16, Matassini 1, Nannini, Franci, Caruana, Ciancio L. All. Bertini.

ENERCOM FINI CREMA: Giroletti 10, Pagliuca 6, Scurzoni 3, Moretti, Scuri 7, Bianco 9, Abati, Citterio 2, Valentini, Fugazza 1, Pala, Guerini, Negri L. All. Colombo.

Arbitri: Amarisse e Pardo.

Parziali: 18-25, 25-13, 25-17, 25-12.

A eccezione di un primo set giocato un pò distrattamente dalla Bindi Passione Valdarno, il resto della partita è stato un monologo delle figlinesi che hanno surclassato il Crema, fanalino di coda. Vittoria mai in discussione che permette alle valdarnesi di coltivare qualche speranza play off, pur se, a tre gare dall’epilogo della stagione, l’impresa appare non agevole. La certezza è che le giocatrici allenate da Bertini non lasceranno nulla d’intentato per centrare quel terzo posto, ora distante quattro lunghezze, che permetterebbe di gareggiare per gli spareggi promozione.

Ma. Fi.