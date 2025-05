Bindi Passione Valdarno domina Pontedera e chiude il torneo al quinto posto

Bindi Passione Valdarno 3Ambra Pontedera 0

BINDI PASSIONE VALDARNO: Pancrazzi N.10, Bartesaghi 11, Poli 8, Vittorini 13, Sangoi 5, Biondi 4, Saveriano 2, Ciancio L., Nannini 2, Pancrazzi G. 1, Matassini 3, Franci. All. Bertini.

PONTEDERA: Chisari 5, Marocchini 2, Chericoni 2, Donati 8, Macelloni 5, Meini, Barberini 1, Bertini 7, Frangioni, Testi, Casarosa L. All. Bigicchi.

Arbitri: Cavalera e Scognamiglio.

Parziali: 25-22, 25-14, 25-11.

Tutto facile, come da pronostico, per la Bindi Passione Valdarno che piega in tre set il Pontedera. Con questo successo, le figlinesi chiudono il torneo in quinta posizione. Un risultato soddisfacente per una neofita della categoria, anche se, forse, c’è qualche rimpianto per alcune sconfitte, magari evitabili. Ad ogni modo, le ambizioni non mancano e siamo convinti che il progetto targato Bindi si concretizzerà ancora di più nella prossima stagione agonistica. Contro le pontederesi, come detto, a parte una prima frazione abbastanza equilibrata, il resto della gara è stata un autentico monologo delle atlete allenate da Bertini.

Ma. Fi.