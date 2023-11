Blitz in casa della capolista. Cbf Balducci, gran bel colpo. Batte San Giovanni ed è seconda

OMAG-MT

1

CBF BALDUCCI

3

IN MARIGNANO: Pecorari 5, Consoli 16, Giacomello 1, Nardo 18, Parini 4, Ghibaudo, Caforio (L), Ortolani 13, Turco 1, Salvatori 1, Meliffi. Non entrate: Cangini, Saguatti (L). All. Bertini.

CBF BALDUCCI MACERATA: Bolzonetti 1, Civitico 8, Korhonen 15, Fiesoli 17, Mazzon 9, Bonelli 2, Bresciani (L), Vittorini 12. Non entrate: Morandini, Masciullo, Stroppa, Busolini. All. Saja.

Arbitri: Giulietti, Cavicchi.

Parziali: 25-21 23-25 19-25 17-25.

Note. Omag 22 battute sbagliate, 2 ace, 7 muri vincenti, 42% in attacco, 54% in ricezione (28% perfette). Macerata 12 battute sbagliate, 3 ace, 7 muri vincenti, 41% in attacco, 43% in ricezione (27% perfette). Mvp: Vittorini.

Grazie a una bella prova la Cbf Balducci torna da San Giovanni in Marignano con 3 punti e con altre certezze. Le maceratesi infatti s’impongono in casa della capolista, assieme a Montecchio, e adesso, dopo cinque vittorie di fila, sono al secondo posto. Da segnalare la bella prova di Arianna Vittorini, premiata con Mvp, entrata durante la gasra e di Alessia Fiesoli, suoi 17 punti, ma al di là delle singole è la prova corale a fare la differenza. Nel primo set la Cbf Balducci non riesce a scrollarsi di dosso le avversarie che rimangono sempre attaccate e quando le romagnole trovano una migliore efficacia in attacco le maceratesi vanno in difficoltà. Primo set alle padrone di casa. Il secondo set è la fotocopia al contrario del primo: la Omag scappa ma quando arriva un calo ne approfitta la Cbf Balducci per ritrovare gioco e convinzione. La rimonta ha successo 1-1. La Cbf Balducci nei due set successivi mantiene un alto livello di gioco e si porta a casa la vittoria.