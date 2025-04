Blu Volley Quarrata trionfa contro Donoratico: vittoria netta in serie C femminile

Il Blu Volley Quarrata non sbaglia, regalandosi un finale di stagione sereno: la squadra allenata da Davide Torracchi, infatti, ha strapazzato con il punteggio di 3-0 (5, 21, 21 i parziali) il fanalino di coda Donoratico al PalaMelo della città del mobile, nell’anticipo del terz’ultimo turno della regular season del girone B del campionato di serie C femminile, rinviato a giovedì 1 maggio per il lutto nazionale proclamato in occasione del funerale di Papa Francesco. Grazie a questa vittoria, la formazione di patron Stefano Ostento sale al settimo posto della classifica con 38 punti, alle spalle di Livorno 65, Pescia 63, Porcari 61, Pieve a Nievole e Lunigiana 43, Cascina 42 (Blu Volley e Lunigiana hanno disputato una partita in più).

"È stata una gara senza storia – fanno sapere da casa quarratina – molto per demerito delle nostre avversarie, che hanno fatto più punti nel secondo e terzo set allorché coach Torracchi ha fatto girare tutte le atlete a disposizione. Comunque, brave le nostre portacolori a non distrarsi e conquistare i 3 punti". Nelle ultime due giornate, il Blu Volley sarà di scena a Cascina sabato 3 maggio e riceverà la visita dell’attuale capolista Livorno sabato 10 maggio. Due confronti che serviranno a delineare le linee del prossimo mercato.

G. B.