Bottegone sconfitto dalla Polisportiva Remo Masi, salvezza rinviata allo spareggio

Dopo la bella vittoria della partita di andata, chi a Bottegone si aspettava la fine del playout con la conseguenza salvezza e il mantenimento della serie C è rimasto deluso. Il Progetto Volley di coach Michele Barbiero, infatti, non solo non ha ripetuto il 3-1 di una settimana prima alla Luther King, ma non è neppure andato vicino al successo. A Rufina, al cospetto della Polisportiva Remo Masi, le pallavoliste di Bottegone ci hanno lasciato le penne: 3-0 (23, 21, 18 i parziali) per le fiorentine e verdetto rinviato alla bella di sabato 31 maggio.

Certo, sulla fragorosa caduta ha pesato l’assenza di Sara Gioffredi, che ha dato forfait per motivi di lavoro (è infermiera). Così, a patron Athos Querci che si lascia sfuggire un laconico "è andata male" fa eco l’analisi sulla falsariga del direttore sportivo Luigi Speciale. "È andata malissimo: è stata l’ennesima prova sotto ritmo della stagione: se non cambieremo registro, diventa molto dura. Gioffredi? Ci avrebbe fatto comodo in ricezione. Come evidenziato in tutta l’annata sportiva, questa squadra ha degli alti e bassi incredibili: quando diciamo di giocare, giochiamo veramente bene, anche contro rivali più quotate. Poi, purtroppo, ci sono serate-no. Ma non disperiamo: abbiamo lo spareggio, per di più a casa nostra. Forza Bottegone".

Gianluca Barni