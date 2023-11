Brava Angelini. Rimonta e vince nel recupero

Non contava la stanchezza, contava vincere. E l’Elettromeccanica Angelini Cesena, reduce da un tour de force di tre gare in sei giorni, lo ha fatto, espugnando il campo di Pontedera al tiebreak (25-23, 26-24, 16-25, 23-25, 16-18) dopo aver recuperato un passivo di due set e annullato ben 5 match point nel quinto e decisivo parziale.

L’occasione è stata la gara di recupero del campionato di B femminile di volley, che era stata rinviata a causa dell’alluvione che ha colpito la Toscana e il successo è valso la conquista del secondo posto in classifica, a 16 punti.

Le bianconere hanno disputato una partita emozionante, fatta di azioni lunghe e tante difese spettacolari: Benazzi e compagne hanno avuto il merito di non mollare mai, alzando il rendimento in ricezione e piazzando 16 muri punto totali.

Nel primo set regna l’equilibrio, Pontedera mette in difficoltà la ricezione bianconera e con un guizzo finale chiude 25-23.

Nel secondo, il primo strappo è di Cesena, con Vecchi che mette a segno due ace consecutivi (5-8); Pontedera però cresce in difesa mentre le bianconere diventano fallose regalando un po’ di respiro alle toscane (20-16). Bellini riesce però a ricucire e Benazzi regala il soprasso sul 22-23, che però non basta. Ai vantaggi esultano ancora le padrone di casa.

Con le spalle al muro, Cesena inizia il terzo set decisa già dal servizio (saranno 5 gli ace), tenendo a distanza le avversarie fino al 16-25. Ora Cesena è sul pezzo, Vecchi trova due ace consecutivi (3-9), Pinali colpisce in diagonale (7-11), ma Pontedera rientra. Ci pensa Caniato a togliere le castagne dal fuoco, firmando il 23-25.

Il tiebreak è una battaglia di nervi: Pontedera spinge in attacco (7-3), Conficoni serve bene e Benazzi punge con i suoi pallonetti (10-9). Le toscane hanno l’acquolina in bocca con 3 match ball dopo l’ace del 14-11, ma è sempre Benazzi a prendere per mano la squadra: diagonale (14-12) e ace (14-13). Vecchi e Guardigli completano la magia con un muro pesantissimo (14-14); Vecchi annulla altri due match ball e Pontedera a quel punto cede commettendo due errori consecutivi che ribaltano la situazione e consegnano set e match a Cesena. Tra i singoli, Benazzi mette a terra 29 palloni, Vecchi la segue con 22 punti. La prossima partita si giocherà sabato alle 21 in casa di Montespertoli, decima a 6 punti.

