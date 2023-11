Bruno "Dobbiamo crederci, così crescremo"

Obiettivi, infortuni in via di risoluzione e non, differenza con le prime della classe e soprattutto fiducia e abnegazione nel lavoro quotidiano. Bruno Rezende non molla di un centimetro rispetto alla costruzione di una squadra e di un’identità che non potrà andare di pari passo coi risultati, in questa prima fase, ma che deve avere un’orizzonte di prospettive. Alla presentazione della rinnovata partnership con Ad Consulting (in foto), il capitano di Modena e del Brasile parte dalla sconfitta con la Lube per arrivare a un futuro che si spera più tranquillo, anche per ciò che riguarda gli infortuni e che ha come traguardo più prossimo la conquista di un posto al sole tra le prime otto del girone d’andata di regular season.

Bruno, la sconfitta di domenica con Civitanova certifica che la distanza dalle migliori è ancora ampia?

"Siamo lontani dalle primissime, questo è quello che dicono i risultati contro Perugia e Civitanova. Non credo sia un demerito per una squadra tutta cambiata. Purtroppo per il terzo anno consecutivo dobbiamo trovare una conoscenza sia a livello tecnico e tattico che a livello agonistico, quest’anno abbiamo avuto ancora meno tempo per lavorare insieme. Ma dobbiamo lavorare e crederci, con la nostra voglia di crescere magari seguendo anche l’esempio di altre squadre che pur non iniziando bene sono arrivate pronte al rush finale".

Giulia Gabana ha blindato lo staff e il vostro lavoro...

"Sono d’accordo con la fiducia che ha espresso la presidente Gabana sul percorso che stiamo facendo. Nel quotidiano abbiamo messo in campo una grande voglia di fare, i risultati, che importano tantissimo, sono per ora di alti e bassi. La cosa che mi dispiace di più è perdere così davanti al nostro pubblico, con così tanta gente".

Una squadra come la vostra che obiettivi si può dare per la stagione?

"Difficile individuare un obiettivo, ho avuto anche poco tempo per capirlo: oggi deve essere qualificarci per la Coppa Italia e poi, sempre in coppa, provare a raggiungere la Final Four, una sfida grande al nostro orizzonte. Non è però solo vincere, solo raggiungere un traguardo, ma come camminiamo nel nostro percorso".

Gli infortuni non ci volevano, nella costruzione di questo percorso...

"Gli infortuni fanno parte del nostro mondo. Può succedere, abbiamo cambiato il nostro modulo: abbiamo alcune cose in più, altre in meno, ma una squadra che voglia essere forte a questi livelli deve saper reagire e adattarsi".

Ma state recuperando?

"Sapozhkov sta molto meglio e questo ci dà la possibilità di avere un’arma in più, anche Stankovic si è ripreso dall’influenza. Così avremo più possibilità di cambiare dentro una partita".