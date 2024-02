Bruno rivela "A fine stagione torno in Brasile"

La versione online di ‘Globo’, il quotidiano principale del Brasile, dà per certo l’addio di Bruno a Modena e all’Italia, riportando addirittura le dichiarazioni del capitano gialloblù e della Seleçao, che secondo il giornale sudamericano avrebbe già comunicato alla società di viale dello Sport la sua decisione. L’ultima conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che il regista non prolungherà di un ulteriore anno il suo contratto sotto la Ghirlandina e che al suo posto arriverà Luciano De Cecco. "Ho vissuto anni incredibili in Italia – queste le dichiarazioni attribuite a Bruno Rezende – in modo particolare a Modena. Ho ricevuto un affetto enorme in tutto questo tempo e provo un enorme sentimento di gratitudine per questo. Ora però è il momento di tornare a casa, stare più vicino alla famiglia. Molte cose devono ancora essere messe nero su bianco, e non ho ancora trovato l’accordo giusto (si parla del Campinas, ndr), ma tornerò in Brasile al termine di questa stagione. Quello che ho compiuto in Europa è stato un viaggio meraviglioso, sono riuscito a costruire grandi amicizie, ho superato straordinari avversari, ho vinto tutti i titoli possibili e ho imparato davvero tanto per la mia carriera. Ora la mia concentrazione è tutta sul finire la stagione a Modena nel migliore dei modi. E allora, solo allora, quando tutto sarà finito sotto la Ghirlandina, prepararsi a questo nuovo cambio di vita".

Bruno era arrivato a Modena durante i play off 2010-2011, portando la squadra guidata da Daniele Bagnoli in panchina e da Angel Dennis in campo a un passo dalla finale scudetto. A stagione 2013-2014 in corso, il ritorno in gialloblù per rimanere due anni e mezzo, fino al 2016 e all’unico scudetto vinto con Modena. Rientrato in Brasile dopo l’oro olimpico di Rio per una stagione al Sesi con l’amico Lucas, Bruno era tornato a Modena nel 2017-2018 con l’amico di sempre, Earvin Ngapeth, e assieme a Radostin Stoytchev.

Stagione terminata nel peggiore dei modi, con la separazione di tutti e l’approdo del campione alla Lube dove in un anno e mezzo, oltre allo scudetto, avrebbe vinto anche Champions League e Mondiale per Club, i due trofei mancanti. Il ritorno in Brasile, ancora, poi Bruno ha firmato l’ultimo contratto con Modena nella stagione 2021-2022. Tre anni pieni e poi l’addio definitivo della città al Bruno giocatore. Tornerà sotto un’altra veste?