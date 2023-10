"Bruno, Sapozhkov e Rinaldi: Modena Volley ribalta l'inerzia"

BRUNO 6: C’è un punto che dipinge alla Monet i primi due set di Bruno, ed è quello che chiude il primo parziale. Difesona di Boninfante sul 24-23, rigiocata del 24-24, alzata imprecisa che costringe Davyskiba all’invasione. Nel terzo parziale rientra però in campo un altro Bruno. La misura ancora non è perfetta, tattica e tigna sono di un’altra pasta. È così che Modena risale, anche grazie a due ace del brasiliano nei momenti topici del quarto e del quinto parziale. Dove non arrivano le mani, dove non arriva il fisico ieri imperfetto, arriva la testa. È la dote che l’ha fatto campione.

SAPOZHKOV 7: Devastante a muro, evanescente in attacco per larghi tratti della partita. E se a volte le responsabilità sono di chi gli alza la palla, altre volte è il russo ad arrivare troppo scarico all’appuntamento con la clava. Gli ultimi due set e il computo totale di muri vincenti (6) sono però di altissimo spessore, così come il saldo tra punti ed errori.

JUANTORENA 7: Nella confusione generale non esce mai dai binari e diventa decisivo quando te lo aspetti meno, in un quarto set nel quale è lui a guidare la nave in tempesta prima che si risveglino gli istinti di Bruno e Sapozhkov e Modena ribalti completamente l’inerzia del match. Cinque ore di pallavolo ufficiale giocata in sette giorni, eppure le affronta col piglio del ragazzino.

DAVYSKIBA 5: Si merita la fiducia dello starting six, la prestazione con Milano era stata da leccarsi i baffi. Ma dopo un primo set tutto sommato sufficiente, incappa in un secondo parziale zeppo di errori, pestate, incertezze. Saprà rifarsi e ha la tranquillità di sapere che dietro di lui non c’è il vuoto, ma un ragazzo che si chiama Tommaso.

BREHME 5,5: Poche responsabilità sono sue, quando viene cambiato, fuori dal gioco per larghi tratti del match. A muro e al servizio, però, non incide.

STANKOVIC 7: Litiga con Bruno e col pallone finché non decide che è ora di chiudere la porta. A Verona cala il buio, è il muro di Stankovic.

FEDERICI 8: Partita di encomiabile solidità e carattere del nuovo libero di Modena Volley, che tiene viva una quantità indicibile di palloni.

RINALDI 8: Ingresso da campione, per tecnica e brillantezza di spirito. Azzardiamo: in questo periodo nel quale Modena paga problemi di amalgama e di continuità, i suoi attributi piantati sul campo di gara sono irrinunciabili. Attacco, muro, battuta, solidità in ricezione. C’è tutto nella prestazione di Tommaso. Ma soprattutto c’è qualcosa che non si può raccontare, se non lo si riconosce nei suoi occhi.

SANGUINETTI 7: Entra e suona la carica dall’attacco. Oltre a chiudere gli ultimi due set, freddezza non da poco.

GOLLINI 7: Cambio di Juantorena, solido e convincente.

ALL. PETRELLA 7: C’è qualcosa che non va nella formazione iniziale? Forse, chi può dirlo. Niente che non va nella capacità del giovane tecnico di ribaltare le partite. Certo, merito delle individualità in panchina. Anche. Forse e soprattutto merito suo.

Alessandro Trebbi