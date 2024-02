Bruno "Trento? Nulla è impossibile"

Le occasioni per vederlo all’opera con la maglia che ne ha segnato la carriera si restringono sempre più, questo Bruno Rezende lo sa e lo conferma, anche se il tempo del commiato e della commozione è ancora qualche metro più in là. "Sì, è stata la mia ultima partita di regular season al palaPanini – racconta l’asso brasiliano dopo la vittoria 3-1 su Catania che vuol dire playoff matematici – ma non pensavo molto a questo perché davanti a tutto c’era l’obiettivo di guadagnare il nostro posto nei playoff. Quando mi sono seduto in panchina alla fine però…".

Però?

"Eh, vengono i brividi. Per tutto quello che ho vissuto dentro al palazzetto. Ma mi sto godendo ogni momento, sono felice".

Un passo indietro: cosa significa oggi questo ottavo posto? "Sicuramente non era quello che volevamo, ma il campionato è molto equilibrato, a livello di vittorie e di sconfitte ci sono molte squadre pari (Modena ha le stesse vittorie di Milano ma 9 punti in meno, e una sola vittoria in meno di Piacenza, terza, ma 11 punti in meno, ndr). Abbiamo fatto tantissimi 3-2 e questo ci ha penalizzato nel punteggio, ma togliendo Trento e Perugia c’è un equilibrio molto grande. A noi è mancata la consistenza, un esempio anche con Catania".

Parla del primo set?

"Sì, eravamo molto nervosi a inizio partita, poi pian piano siamo riusciti a mettere in campo quello su cui stiamo lavorando, soprattutto sullo standard di difesa, tocchi a muro e rigiocate". Se non altro ci saranno ancora partite per vederla all’opera, intanto i playoff...

"Ci aspetta un playoff molto tosto, ma fin quando c’è speranza voglio stare qua e giocare più partite possibili dentro al PalaPanini".

Che sfida sarà con Trento?

"Sarà dura, ne siamo consapevoli. Giocheremo col petto in fuori però, alla ricerca della miglior pallavolo di questa stagione. Penso che possiamo dare di più rispetto a quanto fatto in stagione, abbiamo dimostrato di reggere anche l’alto livello, il problema è che lo dimostriamo a tratti, senza continuità. È questo il passo che dobbiamo fare".

Battere l’Itas è impossibile? "No, io ci credo. Quanti miracoli sportivi sono già statti fatti? Certo, rispettiamo Trento, finora è stata la squadra migliore della stagione, ma non andremo da loro per fare una passeggiata". La memoria va a quella serie di semifinale, con Trento, nella quale la sua prima Modena era sfavorita e sfiorò la finale scudetto, nel 2011…

"Sono passati tredici anni… sì, ci ripenso. E senza nulla togliere alla Trento di adesso, quella forse era ancora più forte. Avremo al nostro fianco il palazzetto, come allora, e allora fu decisivo. Ci sono tanti esempi che ci possono dare la speranza, faremo di tutti per essere pronti alla battaglia".