C femminile. Cinquina Ceparana. Admo Lavagna battuta in tre set

Admo Lavagna 0Futura Ceparana 3(13-25; 24-26; 24-26)

ADMO VOLLEY: Campodonico J., Campodonico B., Carrara, Ghiozzi, Lenzi, Malatto A., Passarelli, Trovini, Vanti, Ceragioli libero. All. Fantasia, Dal Maso.

FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Rapalli, Rossi, Pascucci libero. All. Garfagnini.

Arbitri: Pennetti e Piazza

LAVAGNA – Quinta vittoria consecutiva del Futura che si avvicina alla seconda piazza, superando un Admo mai domo che ha dimostrato di non meritare il terz’ultimo posto in classifica. Partono fortissimo le ospiti con buoni attacchi al centro e con D’Ascoli in gran spolvero. Molto più equilibrio nel secondo set vinto dalle ospiti 24-26. Nel terzo set spezzine ancora avanti fino al 21-14, poi le tigulline riescono a portarsi sul 24 pari, ma nel finale cedono set e partita.

Risultati: Albisola-Villa Levi 0-3, Virtus Sestri-Volare Volley 0-3, Campomorone-Sanremo 2-3, Normac-Cogovalle 3-2, Albaro-Wonder Normac 3-0.

Classifica: Normac 44, Cogovalle 39, Futura 38, Sanremo e Villa Levi 32, Volare Volley e S. Margherita L. 27 Albaro 22, Campomorone 21, Wonder Normac e S. Sabina 20, Admo 15, Sestri e Albisola 10.