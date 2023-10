C femminile. Futura a tutto gas trascinata dai punti di Rossi e Amendola

Acli Santa Sabina

0

Futura Ceparana

3

(23-25; 22-25; 19-25)

ACLI SANTA SABINA: Bernardinelli, Fossa, Gulisano, Iaconi, Mazzier, Morra, Pesce, Portello, Risso, Scaltriti, Testini, Torre, Tosarello. All. Ferloni

FUTURA CEPARANA: Amendola 10, Battistini 3, D’Ascoli 16, Barletta 5, Morghen 8, Menoni 1, Rossi 12, Benedetti, Parentini, Pascucci libero. All. Simoncini

Arbitro: Pons e Granaldi

GENOVA – Seconda vittoria consecutiva e testa della classifica (in coabitazione con l’Albaro) per il Futura Ceparana che batte in trasferta il Santa Sabina, partita forte specialmente in battuta. Nel primo set vittoria sul filo di lana, nel secondo partenza a mille per le spezzine che però inspiegabilmente si bloccano sul 23-12, subendo il ritorno delle avversarie, battute poi alla distanza. Più in discesa la terza frazione. "Un buon successo contro una squadra molto rinnovata – dice il dirigente Pascucci. Tra tutte sottolineo le ottime prove di Amendola, D’Ascoli e Rossi".