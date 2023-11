C femminile. Futura cede il big match con l’Albaro

FUTURA CEPARANA

0

ALBARO VOLLEY

3

(15-25; 19-25; 20-25)

FUTURA CEPARANA: Amendola 4, Barletta 5, Battistini 2, D’Ascoli 5, Morghen 2, Rossi 11, Rapalli 1, Bambini, Orlanducci, libero Pascucci. All. Simoncini, vice Cozzani.

ALBARO VOLLEY: Ferioli, Giacopellil Lupi, Mukaj, Pastorini, Piazzi, Rissetto, Rubis, Tognini, libero Zambito. All. Vio.

Arbitri: Piazza e Sabato.

CEPARANA – Prima sconfitta stagionale della Pallavolo Futura contro il quotato Albaro. Nel primo set le ragazze di Simoncini sono andate subito in difficoltà con una ricezione non all’altezza ed un attacco poco incisivo. Il secondo parziale ha visto le locali reattive fino a metà frazione, per poi soccombere 19-25. Stesso copione nel terzo set. "Purtroppo non ci potremo rifare subito il ko – spiega il dirigente Pascucci – perché dopo il nostro turno di riposo ci sarà la sosta. Concludere questa prima fase con il secondo posto in classifica rende comunque merito alle ragazze".