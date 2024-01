C femminile. Futura parte bene. Poi Santa Sabina recupera e vince

Futura Ceparana

1

Acli Santa Sabina

3

(25-19; 22-25; 18-25; 14-25)

FUTURA CEPARANA: Amendola, Barletta, Battistini, D’Ascoli, Menoni, Morghen, Parentini, Rossi, Rapalli, Pascucci e Carbone liberi. All. Barbieri

ACLI SANTA SABINA: Bernardinelli, Fossa, Gulisano, Iaconi, Morra, Pesce, Risso, Scaltriti, Testini, Torre. All. Ferloni.

Arbitri: Piazza e D’Arcangelo.

CEPARANA – Inizia male il 2024 per la Futura Ceparana che cede i tre punti al Santa Sabina. Nel primo set le locali riescono a mantenere il controllo della partita, chiudendo 25-19. Poi le ospiti ribaltano la situazione. Acquisiscono un buon vantaggio, complice i numerosi errori in battuta delle padrone di casa, e si impongono 22-25. Tutto più semplice nelle restanti due frazioni per le genovesi trascinate da Testini. La sconfitta arriva dopo una difficile settimana di preparazione che ha visto l’assenza per influenza dei due allenatori, sostituiti dal dt Barbieri.