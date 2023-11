C femminile. Lunezia si sblocca. Ma il primo punto è con rammarico

LUNEZIA VOLLEY

2

ADMO LAVAGNA

3

(25-16; 18-25; 25-20; 16-25; 14-16)

LUNEZIA VOLLEY: Ruffini 2, Michi 8, Poli 2, Bencaster 15, Malaspina 6, Castagna 15, Poletti 7, Benettini 1, libero Mozzachiodi; n.e. Menconi e Quartieri. All. Martinelli.

ADMO LAVAGNA: Vanti, Capuzzolo, Gulisano, Malatto Hornalier A., Garcìa Perez, Campodonico, Podestà, Ceragioli, libero Pescio. All. Grotto.

Arbitri: Portaccio e Sabato.

SARZANA – Primo punto in campionato per il Lunezia che ha lasciato, però, il ’PalaBologna’ con rammarico, perdendo sul filo di lana una gara che sembrava avere in pugno. Per due volte in vantaggio le sarzanesi si sono fatte raggiungere dalle avversarie per poi cadere nel quinto set, dopo una rimonta dal 7-11 al 14-14.

Risultati 5ª giornata: Normac-Pallavolo Futura 0-3, Albaro-S. Sabina 3-0. Riposa: Campomorone. Classifica: Albaro e Pallavolo Futura 12, Campomorone 6, Admo 5, Santa Sabina 3, Lunezia 1, Normac Genova 0.