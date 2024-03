C femminile playoff. Ceparana, sconfitta e recriminazioni al debutto. Secondo set perso per un episodio contestato

Normac Project

Futura Ceparana

(25-22; 25-23; 25-19)

NORMAC VGP PROJECT: Acleo, Arecco, Battilana, Carpinteri, Fiorucci, Gulisano, Ottonello, Pilato, Torracca, Travalia, Truffa. All. Delucchi.

FUTURA CEPARANA: Amendola, Barletta, Battistini, D’Ascoli, Morghen, Parentini, Rapalli, Rossi, Pascucci libero. All. Simoncini.

Arbitro: Rovere e Giambastiani

GENOVA – Esordio nei playoff con sconfitta per il Futura Ceparana che per almeno due set è riuscito a tenere testa ad una Normac che ha giocato una pallavolo semplice, ma molto concreta. Le spezzine sono state avanti fin oltre la metà del primo set, dove hanno messo in difficoltà le genovesi che, hanno rimontano nel finale, approfittando di alcuni errori delle avversarie. Secondo parziale più equilibrato, le ragazze di Simoncini hanno lottano punto a punto fino a quando un dubbio fallo di doppio tocco fischiato a Battistini, ha innervosito il sestetto della Futura che dal vantaggio 21-23 è passato al 25-23. Terza frazione con poche emozioni conquistato dalla Normac alla 12ª vittoria consecutiva.

Risultati: Cogovalle-Admo 3-2, Santa Sabina-Celle 1-3, Albaro-Vasco Lanfranchi 2-3.

Classifica: Albaro 18, Celle 17, Normac 15, Vasco e Admo 8, Cogovalle, Futura e Santa Sabina 6.

Ilaria Gallione

Nella foto: Anna Parentini (Futura Ceparana)