C FEMMINILE. Tutto facile per Ceparana, Sestri travolto

Futura Ceparana

3

Virtus Sestri

0

(25-22; 25-10; 25-11)

FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, Cella, D’Ascoli, Morghen, Quartieri, Rapalli, Rossi, Pascucci libero. All. Garfagnini.

SESTRI: Bistolfi, Buscaglia, Camera, Manzi, Mazzarelli, Pecorella, Pinto, Spatola, Trinca, Urli. All. Stefanelli.

Arbitri: D’Arcangelo e Sabato

Ceparana - Vittoria netta per il Futura che chiude il girone d’andata con un ottimo terzo posto in classifica in coabitazione con Diano Volley. Le ragazze di Garfagnini non faticano molto nel vincere la gara, anche se nel primo set le sestresi riescono a tenere il set vivo. Senza storie i restanti parziali. Risultati: Albisola-Cogovalle 0-3, Campomorone-S.Sabina 3-1, Villa Levi-Wonder Normac 3-1, Lavagna-Albaro 3-2, Sanremo-Normac 1-3, Volare Volley-Tigullio 3-0. Classifica: Normac 36, Cogovalle 32, Futura e Villa Levi Diano 26, Sanremo 23, Volare 21, Tigullio 19, Campomorone 18, Albaro e Wonder Normac 17, S. Sabina 16, Sestri e Admo 8, Albisola 6.