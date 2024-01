C maschile. Al Colombiera non basta la grinta contro il Savona

Volley Colombiera

0

Vbc Savona

3

(24-26; 20-25; 21-25)

VOLLEY COLOMBIERA SARZANA PROJECT: Carli, Castagna, Cecchieri, Iacopini, Morselli, Sinagra, Pellegrini, Raineri, Roffo, Tosi, Girolmini, liberi Ruggeri e Capone. All. Giannini, vice Carli.

VBC SAVONA: Apicella, Barbero, Grillo, Mistralli, Piana, Travi, Zappavigna, Ratto libero. All. Giaccardi.

Arbitri: Pantani e Sabato

AMEGLIA – In una partita giocata punto su punto in tutti e tre i set, il Volley Colombiera ha cercato di mettere in difficoltà il Vbc Savona che alla fine l’ha, però, spuntata con un netto 0-3. "Nonostante la sconfitta – commenta il dt Carli –i nostri ragazzi hanno dimostrato di essere in ripresa. Il nostro obiettivo è la salvezza e lavorando in questa direzione potremo riuscire ad ottenerla".

Risultati 8ª giornata. Colombo Genova-Sant’Antonio 2-3, Imperia-Albisola 0-3, Cus Genova-Admo Lavagna 3-0, Finale-Sabazia 3-1. Classifica: Cus Genova 20, Albisola e Finale 18, Vbc Savona e Admo Lavagna 16, Sant’Antonio 12, Colombo 10, Sabazia 7, Volley Colombiera 3, Imperia e Chiavari 0.

Ilaria Gallione