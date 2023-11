C MAschile. Colombiera dà la caccia ai primi punti

Terza trasferta consecutiva per il Volley Colombiera Sarzana Project che oggi alle 18 giocherà al palazzetto ’Capannoni Ex Ansaldo’ di Genova Voltri dove affronterà i padroni di casa del Volley Colombo. Entrambe le squadre, ancora a secco di vittorie, sono alla caccia dei primi punti della stagione. "Sarà una partita per noi molto importante – dice afferma il direttore tecnico Carli - per cercare di cominciare a muovere la classifica. La nostra squadra è stata rinnovata in tutti i reparti, in queste prime giornate sta faticando più del dovuto nel trovare i giusti equilibri in un campionato difficile come quello della serie C". Sarà quindi un match aperto a qualsiasi risultato. Coach Giannini potrà contare su tutta la rosa. Altre partite del 4ª: Sant’Antonio-Amis Chiavari, Cus Genova-Imperia, Finale-Vbc Savona e Sabazia-Albisola.