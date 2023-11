C maschile. Colombiera nella tana del Vado: "E’ una trasferta difficile»

Seconda giornata del campionato serie C ligure maschile con il Volley Colombiera Sarzana Project ospite del Sabazia EcoSavona domani sera alle 20.30. Al ’PalaZucchi’ di Vado Ligure gli spezzini proveranno a far dimenticare immediatamente la sconfitta rimediata nella gara d’esordio. Non sarà un’impresa facile visto che gli uomini di Giannini dovranno affrontare una lunga trasferta contro un’altra squadra decisa a partire tra le favorite alla promozione, forte del secondo posto ottenuto l’anno scorso. "Il nostro obiettivo – dichiara il direttore tecnico Carli – sarà sicuramente quello di migliorare la brutta prestazione vista contro l’Admo Lavagna, voltare pagina e cominciare a muovere la classifica. Sappiamo, però, che di fronte troveremo un avversario caparbio e motivato a reagire dopo il ko arrivato nella gara contro il Cus Genova.

Sarà quindi una sfida avvincente tra due formazioni determinate a conquistare i primi punti della stagione. Noi di certo cercheremo di farci trovare pronti per uscire dalla gara a testa alta". Gli arbitri del match saranno Tamburini e Barbieri. Le altre partite della giornata: Admo-Fas Albisola, Vbc Chiavari-Vbc Savona, Volley Finale-Colombo Ge, Sant’Antonio-Imperia Volley.