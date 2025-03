Cade l’Olimpia

OLIMPIA TEODORA

2

ARENA VERONA

3

(25-17, 9-25, 26-24, 21-25, 13-15)

OLIMPIA: Poggi 3, Marchesano 7, Pirro 11, Fabbri 8, Casini 19, Balducci 8, Franzoso; Toppetti 3, Gabrielli 6, Benzoni, Bendoni 2, Nika, Missiroli 2. Ne: Piraccini. All. Rizzi

VERONA: Riccato 9, Balconati 2, Cicolini 22, Murari 7, Silotto, Sgarbossa 18, Di Nucci (L); Magri, Naddeo 16. All. Zappaterra

Arbitri: Tronfi e Farnese

Altro pomeriggio "lungo" per l’Olimpia Teodora e decima soluzione al quinto set (con quarta sconfitta), al termine di un incontro dai non eccelsi contenuti tecnici. Olimpia brillante in avvio: due ace di Pirro e break fino al 12-4, difeso senza grosse difficoltà. L’inerzia ravennate si ferma lì: le ragazze di Rizzi si smarriscono e due urlacci dell’allenatore ospite Zappaterra rivitalizzano il gioco veronese in difesa contrattacco. La giostra di sostituzioni non impedisce pesante parziale. Terzo set sulla scia del precedente. Vantaggio veronese 16-12, ma risveglio di Pirro su palla alta per una prima parità (18-18). Nuovo allungo ospite (19-24), ma show di Casini che sigla 4 dei sette punti che della clamorosa rimonta. Per il quarto set Rizzi non può contare su Fabbri (piccolo incidente alla caviglia) e Balducci (insolito infortunio all’unghia di una mano), sostituite da Gabrielli e Bendoni. Ravenna in vantaggio sul 18-16, ma rimontata a grande velocità causa percentuali in attacco bassissime. Tie break avvincente chiuso da Verona al primo match ball al termine di un’azione lunghissima.

Marco Ortolani