Calcio Promozione, Cuoiopelli a caccia di punti. Mobilieri, è derby

Domani, con il ripristino dell’ora solare, le gare inizieranno alle 14,30 nel campionato di Promozione. I Mobilieri Ponsacco riceveranno al Comunale il San Miniato Basso. I rossoblù di Polzella sono reduci da due pareggi per 0-0 nelle ultime tre giornate, il primo in casa con la Cuoiopelli ed il secondo a Castelfiorentino. In mezzo, il netto 3-0 sul terreno dei Colli Marittimi. Sciapi e soci vorranno tornare al successo per non perdere contatto con la capolista Atletico Maremma. Questa, con 16 punti, precede di due lunghezze i Mobilieri che restano – nonostante le recenti “frenate” – i favoriti per la vittoria finale. Pesa la rilevante cifra tecnica dei rossoblù, riconosciuta da tutti. Il San Miniato Basso farà il possibile per rendere la vita dura a Niccolai e compagni con una condotta di gara accorta e assennata. "Guai a perdere contatto con l’Atletico Maremma", dicono gli sportivi ponsacchini, augurandosi che i maremmani non facciano bottino pieno al Libero Masini di Santa Croce.

La Cuoiopelli, specializzata in pareggi, con cinque gare su sei, chiuse con la spartizione della posta in palio, non getterebbe al vento un eventuale punto contro la spregiudicata formazione grossetana, partita come una tra le più accreditate in estate. Stesso discorso per Ponsacco e Orbetello, senza dimenticare il possibile inserimento di Massa Valpiana ed il Saline del tecnico labronico Ciricosta. E, se Massa Valpiana ha rispettato le attese, altrettanto non hanno fatto i volterrani del Saline con un avvio stentato, con solo tre punti all’attivo. Domani il Saline affronterà il Cerbaia (6 punti) con la volontà di rifarsi sotto, conquistando punti preziosi nella lotta per la salvezza.

Marco Lepri