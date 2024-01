Calcio - Promozione. Pieve Fosciana a Prato. Obbligatorio fare punti

Con l’obiettivo di interrompere il trend negativo che accompagna una stagione finora disastrosa, il Pieve Fosciana scende sul campo del Viaccia per iniziare in trasferta il girone di ritorno per dare un svolta. La classifica parla chiaro. "Obbligatorio fare punti, non abbiamo alternative – afferma l’allenatore Martinelli – , per non far scappare le altre e continuare a sperare nella salvezza". I pratesi del Viaccia sono un avversario tosto, molto forte, soprattutto sul terreno amico, che naviga senza patemi a centro gruppo. Rientrano gli squalificati Velani e Da Prato, assente il portiere Regoli che deve sempre scontare due turni di stop ed il laterale Nelli (una giornata); non ancora pronto Lucchesi che dovrebbe rientrare domenica 21 nello scontro diretto con il Maliseti.

F. B.