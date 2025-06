Caldarola Volley celebra due promozioni storiche in serie D e prima divisione

Annata da incorniciare per il Caldarola Volley che festeggia due promozioni. Entrambe le prime squadre, maschile e femminile, hanno vinto rispettivamente il campionato serie D e quello di prima divisione. I ragazzi, guidati da coach Mauro Cataldi hanno conquistato la promozione nel massimo campionato regionale di serie C; da non dimenticare il raggiungimento dei quarti in Coppa Marche, risultato mai raggiunto da una squadra di D in oltre 20 anni di competizione. Questa la rosa della squadra: Marco Cicellini, Alessandro Cilla, Riccardo Gentili, Daniele Giorgi (libero), Andrea Lorenzini, Daniele Lucaroni (libero), Francesco Maccari, Edoardo Marconi, Dennis Principi, Andrea Ricottini, Gaetano Rizzuto, Francesco Sabbatucci (capitano), Andrea Sparapani, Andrea Tombolini. Allenatore Mauro Cataldi, dirigenti Simone Cataldi e Francesco Smerilli.

Le ragazze, guidate da coach Francesco Canaletti hanno infilato 25 vittorie consecutive. E così hanno riconquistato la serie D regionale. In campo Gessica Berardinelli, Sara Buresta, Lucia Carnevali, Silvia Cegna, Lucia Codoni (libero), Costanza Colarizi Graziani, Marta Della Ceca, Lucia Evangelisti, Nicole Meo (libero), Vera Piermattei, Gloria Porfiri, Ludovica Maria Rossi, Sara Salvatori, Jenny Tentella, Sofia Tentella (capitano), Beatrice Tronchi. Allenatore Francesco Canaletti, dirigente Enrica Orazi. Tanta la soddisfazione dell’associazione e del presidente Simone Cataldi, che ha commentato: "La felicità più grande è per i ragazzi e le ragazze, che hanno compiuto una vera e propria impresa. Ora è il momento di festeggiare con uno sguardo rivolto già alla prossima stagione".