Calzolari, un gran ritorno. Vincenzi sale sul podio

Ritornano, dopo la lunghissima pausa natalizia concomitante con la sospensione ’festiva’ dei campionati, le classifiche del Top Volley, trofeo virtuale del Carlino, che premia i bomber delle squadre modenesi di pallavolo: dopo quattro settimane di inattività, o al massimo di amichevoli più o meno sentite, era prevedibile che la ripartenza fosse a bassa velocità, anche perché i campionati giocheranno due turni, quello nello scorso weekend, e poi il prossimo, per poi fermarsi nuovamente due settimane, e riprendere a metà Febbraio il girone di ritorno. Cambio maglia. Per la seconda volta in stagione, dopo il leader Emanuele Bertoli, a vincere la tappa è un giocatore che in estate ha cambiato maglia, visto infatti che Riccardo Calzolari, 21enne schiacciatore della Taccini Green Star, l’anno scorso aveva centrato un successo di Tappa con la maglia della Tricolore Anderlini: passato quest’anno in biancorosso, a Calzolari sono servite un paio di settimane per entrare nei meccanismi della squadra di Claudio Caselli, e diventarne via via sempre più concretamente il termine offensivo. Sabato Calzolari ha chiuso la sua partita con 29 punti, un bel bottino, ma non il suo record personale, toccato l’anno scorso con 31: alle sue spalle, staccato di una sola lunghezza, l’attaccante dell’Univolley Carpi di Serie D Eugenio Gasparini, che negli ultimi due mesi ha curiosamente alternato assenze e partite oltre i 20 punti, mentre al terzo posto con 26 punti si insedia Giulia Vincenzi, schiacciatrice della matricola Invicta S.Faustino Logistica 2, classe 2004 come Gasparini, per la prima volta in stagione sopra quota 20 punti. Dietro di loro, staccato di cinque punti Luca Amaranti della Ies Group Sassuolo Volley, davanti ad un gruppetto di cinque atleti, comprendente tra gli altri, il Bomber del 2023 Francesco Venuta.

Classifiche. Partono piano i primi della classifica Generale, dal leader della Emanuele Bertoli, della Tecnoarmet Soliera 150, al secondo della classe Edo Sartoretti, che portando a casa nell’ultimo week end, rispettivamente 14 e 7 punti, si fanno avvicinare parecchio dalle due ’Martina’, Romani della Libertas Fiorano e Fontana del Corlo Hidromec, che invece risalgono rispettivamente al secondo posto, a quattro decimi da Bertoli, ed al quarto posto, a pari merito con Nicola Marchesi della RCL Gallonese, che inizia l’anno molto meglio di come l’avesse concluso. Dietro la Top Five ci sono i ’Big’, Marcello Andreoli, Francesco Venuta e Luca Bigarelli, mentre rimangono nella top ten Gianluca Grana dell’Edil Cam Cavezzo e Maria Franchini della Libertas Fiorano, crollando però rispettivamente al decimo e nono posto. Bertoli rimane in testa anche nella classifica a punti, ma il suo vantaggio si assottiglia ancora sulla Romani, l’unica insieme a lui, ad aver per il momento superato ’quota 200’.