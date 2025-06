Ca.Ma. Cerretese Pallavolo: a un passo dalla promozione in Serie C

Manca la ciliegina sulla torta ad una stagione fin qui da incorniciare per la Ca.Ma. Cerretese Pallavolo. Con 29 vittorie in altrettante partite, le biancoverdi sono a un passo dalla promozione in Serie C. Dopo aver dominato il girone B di Serie D con 75 punti conquistati sui 78 disponibili, unica squadra imbattuta di tutti i campionati regionali, le ragazze di coach Marco Angiolini hanno proseguito la loro marcia trionfale anche nei play-off promozione contro le due vincenti degli altri gironi della prima fase.

Nel debutto a Calci le ‘medicee’ si sono imposte con un netto 3-0, mentre nella seconda giornata hanno piegato 3-2 in casa il Chianti Volley. Dopo un avvio sprint nei primi due set qualcosa nel gioco della Cerretese si inceppa e le ospiti ne approfittano per pareggiare il conto facendo loro il terzo e quarto set. Le biancoverdi ripartono però di slancio nel momento decisivo del tie-break, vincendolo per 15-10.

Successivamente, ancora al palazzetto di Cerreto Guidi, le ‘medicee’ hanno ospitato e battuto di nuovo Calci, sempre per 3-0. E domani alle 18 a San Casciano val di Pesa la partita che vale una stagione, sul campo del Chianti Volley che dopo il successo di giovedì a Calci segue la Cerretese ad un solo punto di distanza.