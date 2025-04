Camaiore vince al PalaParenti e sale in vetta, Codyeco Lupi sconfitti

Il Camaiore passa di corto muso al PalaParenti (3-2), salendo in vetta. Versiliesi primi da soli (57), tenendo dietro di un punto (56) Codyeco Lupi e Sassuolo (che deve riposare) posizionato (per il quoziente set) al terzo posto. A quattro giornate dalla conclusione della stagione regolare ci sono tre squadre nel giro di un punto, in lotta per i primi due posti, che valgono la partecipazione ai play-off per la promozione in A3. La sconfitta, per i Lupi arriva a pochi giorni dalla partenza per la Puglia, in quel di Fasano, dove si svolgerà la final-four di Coppa Italia. Codyeco in campo venerdì alle 17 contro i romani del Genzano. Poi, sabato, seconda gara: finale o finalina di consolazione. Al rientro (mercoledì 23) trasferta a Grosseto e, sabato 26, match interno con La Spezia: due gare dure, soprattutto quella in Maremma. Aprile deciderà tutto, non ci sono alternative. I conciari restano comunque in corsa per uno dei primi due posti. Intanto Camaiore ha fatto suo lo scontro al vertice, con l’ex Francesconi in panchina ed altri due ex in campo: Paoletti e Giovannetti. Nel primo set, ben giocato (25-15), la Codyeco ha illuso per poi perdersi nel secondo (22-25) e naufragare nel terzo: 13-25. Altro, clamoroso passaggio a vuoto, al tie-break, dopo aver pareggiato nel quarto: 25-22. Al quinto, sul 7-4 in loro favore, i Lupi si sono spenti di nuovo, accusando un passaggio a vuoto di 7 punti (7-11), triste preludio al 15-17 finale con Colli stremato e murato dai bianconeri, certi che ogni palla sarebbe giunta a lui. Mignano ha spremuto Colli, anzi che chiamare di più in causa il centrale Simoni, col quale il feeling pare non essere mai scattato. In coda preziosa vittoria per il Gruppo Lupi per 3-1 sulla Sestese. I pontederesi (29) hanno così agguantato il quint’ultimo posto, mettendosi dietro il Cecina (28). Questi i parziali del PalaMatteoli: 26-24; 25-22; 20-25; 25-19. Gara combattuta con sei punti conquistati nelle ultime due gare. "La forza del gruppo sta venendo fuori", ha detto Federico Benvenuti. La Toscana Garden Arno ha messo sotto per 3-1 il fanalino di coda Inzani Parma al PalaBagagli, tornando alla vittoria dopo la sosta.

Marco Lepri