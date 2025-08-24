Acquista il giornale
Campagnola, si comincia. Tantissimi i volti nuovi

di CLAUDIO LAVAGGI
24 agosto 2025
L’Osgb Campagnola inizia domani la preparazione al campionato di B1 con un organico fortemente rinnovato. L’obiettivo è di far bene in un torneo dove le più forti puntano alla promozione o a entrare in quella che sarà la nuova A3. Intanto ha fatto suonare la campanella del ritrovo "in classe" o meglio al Golf Club Santo Stefano al quale ragazze e dirigenti si sono volentieri portati per uno spuntino dopo il ritrovo al palasport in cui le nuove arrivate hanno potuto fare conoscenza. Con i nuovi tecnici Davide Baraldi e Nicolò Bassoli, hanno risposto presente all’appello undici atlete su dodici, con la sola esclusione della giustificata Dajana Gruda che aveva precedenti impegni. E dunque si sono ritrovate le palleggiatrici Mariaelena Aluigi (2001, confermata) e Gabriella Guastella (2006, Marsala B1); i liberi Amelia Bici (1998, conf.) e Maddalena Bonato (2006, conf.); le centrali Sofia Migliorini (2001 da Imola, A2) e Sara Secciani (2003, da Rubiera, B1); le bande Carol Giannelli (2007, Chieri B2), Alma Frangipane (1996, VTB Bologna) e Irene Mescoli (2006, da Imola A2), gli opposti Chiara Muzi (1998, conf.) e Mame Diarra Ndiaye (2006, conf.). Il gruppo si allenerà la mattina a livello fisico e nel pomeriggio con la palla. Fissati poi alcuni allenamenti congiunti con squadre della zona.

