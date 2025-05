Campionati minori di pallavolo: playoff e retrocessioni per le squadre modenesi

Cala il sipario sulla stagione regolare dei campionati minori di pallavolo, ed arrivano i verdetti definitivi di una stagione intensa, e fino ad ora abbastanza positiva per le squadre della nostra provincia.

Tornei nazionali maschili. Anche quest’anno ci saranno due squadre modenesi ai playoff, con buone possibilità di ben figurare: la Stadium Mirandola, che nell’ultimo turno ha coperte le carte perdendo senza danni a Cremona, parte con i favori del pronostico, ma dovrà sudare per strappare la A3 a S.Croce già al primo turno. Più difficile il compito della National Villa d’Oro che esordisce a Camaiore nel torneo delle piazzate, ma ha il vantaggio del ritorno in casa. Retrocede l’Univolley Carpi, mentre si salvano bene Modena Volley e Beca Tensped Spezzano: Kerakoll Sassuolo chiude terza, ma ha giocato un campionato senza opposto titolare.

Tornei nazionali femminili. Risultati per tutti i gusti per le ragazze modenesi, dalla promozione in B1 della Zerosystem S.Damaso, agli ambiziosi playoff per la a2 del Volley Modena, passando per la bella salvezza della Moma Anderlini, con una Under 18, alla dolorosa retrocessione in B2 della BSC Sassuolo, sul cui futuro circolano voci poco rassicuranti.

Tornei regionali maschili. In C, oltre alla promozione in B della Tecnoarmet Soliera 150, ai playoff anche la RCL Gallonese, Mo.Re Volley e Stadium Mirandola, mentre l’Edil Cam Cavezzo rischia una storica retrocessione in D, da dove salgono Univolley Carpi e Bper Modena Volley. Ai playoff ben cinque modenesi, Fiorano, Bruinox, Maritain e Beca Montale.

Tornei regionali femminili. Dopo molti anni di risultati positivi, quest’anno in C sono due modenesi ai playoff, l’Holacheck Mondial Carpi ed il Corlo, mentre rischiano la retrocessione Stadium Mirandola, e sicuramente Cavezzo: dalla D sale direttamente solo la Studio Logica 2 Invicta, mentre è folta la pattuglia nei playoff, dal Marano al Maranello, dal Limidi, alla Basser.

Riccardo Cavazzoni