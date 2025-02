Campionati nazionali universitari volley. Cus Macerata sconfitto da Parma

Niente da fare al Fontescodella per la rappresentativa del Cus Macerata, battuta nella gara d’esordio delle qualificazioni di pallavolo femminile per i Campionati nazionali universitari. Parma ha confermato tutte la forza che si temeva alla vigilia ed ha inferto alle maceratesi un secco 0-3. Una sconfitta che forse condanna all’eliminazione precoce dal tabellone del volley al femminile, davvero di più le maceratesi non potevano fare contro un collettivo di maggior fisicità e maggior tecnica. C. Brava comunque coach Cinzia Destro a dare spazio e far giocare tutte le convocate, in pieno spirito Cus Macerata. Il ritorno si disputerà a Parma il 18 marzo, prima invece scenderanno in campo le altre due rappresentative allestite dall’Ente presieduto da Antonio de Introna: calcio a5 e basket, entrambe al maschile.

an. sc.