Campionato B: Santa Croce e Castelfranco in campo, Pontedera riposa

Penultima giornata di campionato in B. Giocano le squadre di Santa Croce e Castelfranco mentre riposa Pontedera. Questa si è messa in salvo imponendosi per 3-1, mercoledì scorso, sui VV.F. Marconi di Reggio Emilia. Ora, pertanto, può meritatamente tirare il fiato e programmare il futuro. Le ultime quattro vittorie da tre punti sono state determinanti per prevalere sul Cecina, diretto concorrente. Coach Simone Buti, e Fabio Innocenti, suo prezioso collaboratore, hanno dato un notevole apporto per raggiungere l’obiettivo finale. Stasera le partite inizieranno alle 21. La Codyeco Lupi sarà impegnata a Parma contro il fanalino di coda Inzani. I biancorossi sanno di dover vincere le ultime due gare in programma per mantenere il primo posto. Questo è insidiato dal Camaiore che ha gli stessi punti (61) dei santacrocesi. Le ultime due curve dovranno essere affrontate con la dovuta perizia, per poi giocarsi la promozione in A3 ai play-off.

Gli spareggi al termine della stagione regolare, sono una prospettiva estremamente allettante e voluta da tutti, per il club presieduto da Alberto Lami e dal suo vice Andrea Landi, per poter salire un primo, significativo scalino, dopo la doppia autoretrocessione dell’anno passato dalla A2 in B. Nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso la Codyeco ha sconfitto per 3-0 lo Spezia al PalaParenti tornando in vetta. Ha perso, invece per 3-0 in casa la Toscana Garden Arno di Castelfranco per mano del Grosseto. L’Invicta ha così mantenuto il quarto posto. Stasera i biancoverdi del tecnico Piccinetti ospiteranno i reggiani del San Martino in Rio. Il campionato dell’Arno è stato contraddistinto da una stentata partenza, da una parte centrale da protagonista e da un grigiastro finale.

Marco Lepri