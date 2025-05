Campionato B2 femminile: My Mech Cervia e Massa Volley salve, Zerosystem Modena promossa

Non c’è grande pathos nelle ultimissime giornate del campionato di B2 femminile. Nel girone F sono tranquillamente salve My Mech Cervia e Massa Volley. La prima cade 3-0 (25-23, 25-18, 25-23) in casa dello Zerosystem Modena prima e promossa. Le massesi, invece, battono 3-1 (25-23, 21-25, 25-20, 25-18) le bolognesi del Progresso e sono ottave, a 1 solo punto dalle rivali. In C maschile, la Pietro Pezzi (foto) batte 3-1 (25-21, 25-27, 25-15, 25-21) Cento e blinda il 2° posto. I giovani della Consar piegano al quinto Cesenatico: 3-2 (18-25, 25-20, 25-27, 25-16, 15-9). Sconfitte esterne per Orbite e Conad San Zaccaria: la prima a Forlimpopoli 3-1 (20-25, 30-28, 25-23, 25-16), la seconda a Pontelagoscuro con l’Arredo Uno 3-0 (28-26, 29-27, 25-19). Retrocessa la Conad lotta ancora l’Orbite. In C femminile retrocesse Vamb e Bagnacavallo – battute 3-0 da Samma e Rimini Volley – i Portuali danno l’addio ai playoff perdendo 0-3 (20-25, 20-25, 26-28) col Castello mentre la Liverani piega 3-2 (33-31, 11-25, 25-18, 22-25, 18-16) e si avvicina alla salvezza.

u.b.