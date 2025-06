Campionato Under 16 Uisp. Pallavolo Grosseto super

La formazione under 16 della Pallavolo Grosseto è campione provinciale Uisp. La formazione femminile della squadra Nera del sodalizio grossetano, impegnata al Palazzurri di Grosseto, ha vinto la finale del campionato Uisp under 16 contro il Gao Orbetello. Vittoria netta, per 3-0 (25-19, 25-18, 25-20), per la formazione di coach Corridori.

La partita è stata giocata con attenzione e scrupolo da parte di tutte le atlete che sono scese in campo con l’intento di ottenere questo titolo tanto ambito.

La partita è stata combattuta, anche se le ragazze di Corridori hanno sempre tenuto sotto controllo le coetanee del Gao Orbetello.

"Ringraziamo – dicono i dirigenti della società grossetana – tutte le ragazze che hanno ottenuto questo successo a coronamento di una stagione molto impegnativa ma molto gratificante".

Questa la rosa: Ginevra Riva, Dianora Agostini, Francesca Dottori, Maria Vittoria Vegni, Alice Restante, Noemi Goracci, Sabrina Delli Castelli, Emilia Budenchuk, Emma Lopez, Emma Boccini, Greta Simone, Emma Valurta e Isabella Kryeziu.

"Grazie anche al tecnico Leonello Corridori e ai secondi Jolye Tocci e Giulia Corridori – dicono ancora i vertici della Pallavolo Grosseto –, ai dirigenti Andrea Delli Castelli e Luca Colombini e a tutti i genitori che oltre a tifare hanno supportato la società".