Campioni dello sport premiati in Comune

Nel pomeriggio di mercoledì il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l’assessore allo sport Andrea Bortolamasi hanno accolto nella Sala di Rappresentanza del palazzo comunale le squadre, i dirigenti e gli allenatori di tre società sportive cittadine che hanno raggiunto risultati di rilievo nella stagione appena conclusa. A ricevere il riconoscimento istituzionale sono stati gli atleti della Pallamano Modena, promossa in Serie A Silver, i cestisti della Mo.Ba. Modena Basket, vincitori del campionato regionale Serie DR1 con conseguente promozione in Serie C, e le atlete e gli atleti della Junior Sacca Modena, protagonisti di successi nei campionati italiani e qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Durante l’incontro, l’Amministrazione comunale ha voluto fare dono ai dirigenti di una medaglia che simboleggia ’Il Grosso’, la prima moneta coniata dalla comunità modenese nel 1226. "È stato un piacere – ha spiegato Mezzetti – accogliere gli atleti, un momento di festa e di riconoscenza nella casa di tutti i modenesi". Per la Pantarei Italia Pallamano Modena erano presenti 16 giocatori, oltre all’allenatore e a tre dirigenti.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato anche a nove ex atleti storici della squadra che militava in Serie A nella stagione 1970-71, premiati con una targa speciale predisposta dalla società. Nutrita la rappresentanza della Junior Sacca Ginnastica Artistica, con gli atleti Nicole Amendola, Adele Martini, Ludovica Riccardo, Angelica e Alessia Cangiano, Ginevra Riccardo, Alessio Castagnoli e Ginevra Ottaviani, accompagnati dal presidente Maurizio Barbieri. Grande partecipazione anche per la Mo.Ba. Modena Basket.