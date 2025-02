Carica Grottazzolina. Arriva Perugia, Marchiani:: "Senza paura ce la giochiamo»

Giorno dopo giorno sale sempre più l’attesa per il match più affascinante della stagione, oltre al derby con la Lube. Domenica alle ore 16 al PalaSavelli sarà di scena Perugia, corazzata di assoluto valore e di livello altissimo che sta battagliando con Trento per chiudere al primo posto la stagione regolare e comunque blindare una delle prime quattro posizioni, in maniera definitiva. Il coach Angelo Lorenzetti ha appena chiuso a doppia mandata le chiavi dell’infermeria, svuotatasi dopo alcune settimane molto intense e nel pullman per Porto San Giorgio ci sarà praticamente il roster al completo. Elemento che aumenta il fascino di una sfida emozionante e che già sta viaggiando a ritmi altissimi in prevendita.

In campo in protagonisti sono pronti a cominciare da Manuele Marchiani, settima stagione a Grottazzoolina, una Superlega conquistata sul campo con la Yuasa da assoluto protagonista nella scorsa stagione e chiamato in causa per il guaio a Zukouski appunto a Trento e contro Milano domenica scorsa, nella bolgia del PalaSavelli. "I tifosi, i ragazzi del PalaSavelli ci sostengono sempre dal primo all’ultimo punto – conferma Marchiani - anche contro Milano siamo stati pazienti e avuto il merito di lavorare bene in attacco e tenendo molto bene in difesa. Il grazie a tutta la squadra che ha grandissima fiducia a me".

Perugia è ostacolo altissimo da affrontare ma ovviamente senza paura. "In realtà non pensiamo al nostro avversario, pensiamo a lavorare moltissimo sulle nostre qualità per rendere ancora la vita più difficile a Perugia. E’ una squadra fortissima ma noi come sempre daremo il meglio di noi in campo. Abbiamo fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi ma ovviamente se loro saranno più bravi di noi, saremo i primi a complimentarci con loro e stringergli la mano. Ma senza dubbio gliela faremo sudare. Noi abbiamo il sostegno del nostro pubblico che è sempre un’arma molto importante in gare come questa ma soprattutto in una fase così delicata della stagione".

Continua la prevendita intanto che da oggi fino a domenica sarò protagonista al botteghino del Pala Savelli dalle 16,30 alle 19,30 mentre domenica botteghino aperto alle ore 10 con orario continuato fino ad inizio gara.

Roberto Cruciani