Casadei, a Milano per la continuità: "Trento o Perugia? Scelta impossibile"

Parla il direttore sportivo Alberto Casadei, alla vigilia dell’ultima di regular season, spiegando cosa può raccogliere Modena nella settimana prima dei playoff e raccontando in maniera più dettagliata dei problemi di Luciano De Cecco, che rimane comunque a disposizione. In questo senso sarà Meijs a finire in tribuna, per far posto al neo acquisto Uriarte e tornare in rosa qualora De Cecco vivesse una fase acuta dei suoi problemi renali in prossimità di un match. "Siamo arrivati alla fine e affrontiamo una squadra impegnativa come Milano – racconta Casadei – che ha voglia di fare bene esattamente come noi. Vogliamo trovare sicurezze e certezze in vista dei play off, utilizzando tutte le armi e tutta la rosa a nostra disposizione".

La partita adatta per trovare ancora più certezze? "Sarà un match vero, per questo molto stimolante, e caratterizzato da un momento sportivo bellissimo". Quale? "Il saluto di Matteo Piano, anche noi abbiamo vissuto un evento così lo scorso anno con Bruno. Sarà bello essere parte di questa festa e di questo suo saluto. So che sente molto questa partita, io personalmente sono stato suo amico e suo compagno di squadra proprio qui a Modena". Vincere ancora dopo Taranto potrebbe essere una buona medicina? "Le conferme aiutano. Non è detto che arrivino da una sola partita. Sappiamo però quali sono stati i nostri errori e anche quali sono le nostre risorse e i nostri punti di forza, in questo siamo consapevoli e vorremmo trovare appigli positivi da questo match".

Quindi, Trento o Perugia? "Impossibile scegliere, mi accodo a quello che ha detto coach Giuliani, la scelta è comunque ‘brutta’. Dobbiamo però essere bravi a goderci questi momenti, a sfruttarne lo stimolo. Abbiamo le prime tre gare dei quarti che si giocheranno di domenica, vorremmo allungare la serie il più possibile".

Arriviamo a De Cecco. Come sta? "Luciano un mese fa ha iniziato a soffrire di episodi di coliche renali, e questi episodi ovviamente hanno creato un deficit in palestra. Ci siamo allenati anche senza di lui e lui ha dovuto sopportare il dolore. Non è un problema che però possiamo controllare ora".

E quindi come gestirete la rosa col nuovo arrivo? "Abbiamo appunto pensato di tutelarci con Uriarte, che sta atterrando a Bologna e domenica sarà già disponibile. Pagherà un po’ le conseguenze di questo Sylvester Meijs, che farà posto al neo arrivato. Gli abbiamo parlato e ha capito la situazione, ma devo dire che non se lo merita, anzi, ha sempre dato il massimo in ogni momento. Sarà comunque sempre con noi e ha appunto capito benissimo il momento".