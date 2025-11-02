Cavallino 4 Torri, brusca frenata al palasport. Secondo ko di fila per il team di Dall’Olio

Cavallino 4 Torri 0 Sab Rubicone 3 Parziali: 20-25, 24-26, 17-25

Il pesante ko rimediato a Forlì contro la Querzola Volley dopo due vittorie di fila purtroppo non è stato un episodio isolato. La Cavallino 4 Torri incassa infatti anche la prima sconfitta casalinga, cedendo piuttosto nettamente di fronte a un solidissimo Sab Group Rubicone. Al palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia finisce con un secco 0-3 per i romagnoli, che lasciano soltanto le briciole alla squadra di Dall’Olio, che davanti al proprio pubblico meditava di disputare una partita completamente diversa. I padroni di casa scendono in campo con Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Rossetti e Margutti schiacciatori, Focosi e Reccavallo centrali, Poli libero. Sab Group Rubicone parte meglio (2-4), ma la Cavallino non si distrae e si porta avanti sul 9-6. La 4 Torri Volley però si spegne improvvisamente e gli ospiti volano sul +5 (12-17). La squadra di Dall’Olio prova a rientrare con due muri vincenti (19-21), però i romagnoli non tremano e si aggiudicano il primo set 20-25. Il secondo set indirizza l’intero incontro.

Si viaggia sul filo dell’equilibrio, con entrambe le squadre che faticano ad allungare. Sul 21-18 però l’inerzia sembra chiaramente in mano alla 4 Torri che mantiene tre lunghezze di vantaggio fino al 23-20. Nel momento chiave però i meccanismi dei granata si inceppano e Sab Group Rubicone ne approfitta spuntandola 24-26. È una mazzata per la Cavallino, che nel terzo set resiste fino al 10-10, per poi arrendersi sotto i colpo degli ospiti che ipotecano il successo sul 14-19 e poi chiudono in scioltezza 17-25 per il definitivo 0-3. Un peccato, considerando che il pomeriggio era cominciato nel miglior modo possibile con una bella iniziativa che ha coinvolto i bambini del vivaio della 4 Torri, protagonisti del simpatico torneo Halloween Volley S3, con merenda finale per tutti. Tornando alla prima squadra, sabato prossimo alle 17 si gioca a San Severino Marche. s.m.