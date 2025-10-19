Cavallino 4 Torri fa il bis. Prova di forza con la Sabini

pallavolo sabini

1

cavallino 4 torri

3

Parziali: 14-25, 20-25, 25-20, 20-25

La Cavallino 4 Torri supera anche lo scoglio Pallavolo Sabini, espugnando in quattro set il palasport di Castelferretti. In provincia di Ancona la squadra di Dall’Olio centra così la seconda vittoria di fila nel campionato di serie B, continuando a comandare la classifica a punteggio pieno. I granata dominano i primi due set lasciando la netta sensazione di poter chiudere i conti con un netto 0-3. Nel terzo parziale però la situazione cambia: i padroni di casa sfoderano gli attributi approfittando di un passaggio a vuoto della Cavallino che non perde però la testa e nel quarto set rimette le cose a posto. Coach Dall’Olio manda in campo Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Margutti e Rossetti schiacciatori, Dosi e Reccavallo centrali, Poli libero. La Pallavolo Sabini si porta subito sul 3-0, ma è un fuoco di paglia perché la 4 Torri mette la freccia sul 3-6 e ipoteca ben presto il primo set (7-12). Il parziale è a senso unico, fino al definitivo 14-25. La Cavallino parte forte anche nel secondo set (0-3), poi la Pallavolo Sabini ribalta la situazione sul 9-7. Con Bellia in battuta la 4 Torri rimette la testa avanti (9-11), poi i granata allungano e i marchigiani si arrendono sul 20-25. Nel terzo set la situazione si capovolge: dopo l’iniziale equilibrio (6-6), la Pallavolo Sabini sfonda con continuità il muro della Cavallino. La luce della squadra di Dall’Olio si spegne e i padroni di casa riaprono la partita (25-20). Serve calma e sangue freddo per riportare l’incontro sui binari granata, soprattutto dopo l’avvio shock di quarto set (5-1). Coach Dall’Olio chiama il time out e la squadra si ricompone, impattando sull’8-8 e mettendo la freccia sull’8-10. I marchigiani non mollano facilmente, ma nel finale la Cavallino fa valere la propria superiorità (20-25) per il definitivo 1-3.

