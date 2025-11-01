Cavallino 4 Torri in casa. Al palasport con Rubicone

La Cavallino 4 Torri torna a giocare di fronte al proprio pubblico: appuntamento oggi alle 18 al palasport, per la partita contro il Sab Rubicone di San Mauro Pascoli. Si tratta di una partita importante per la squadra ferrarese perché c’è subito da rilanciarsi dopo il passo falso di Forlì di sabato scorso (sconfitta 3-0) e perché gli avversari hanno tutte le carte in regola per essere una delle formazioni più competitive del girone. Per il Sab Rubicone parlano i risultati fin qui ottenuti.

Nel sestetto romagnolo spicca il nome di Federico Rossatti, lo schiacciatore attorno a cui girava un po’ tutto il gioco e la competitività della Cavallino nella scorsa stagione. Nell’ultima partita, tutto facile per il Sab Rubicone, 3-0 con il Montorio. Per l’occasione l’allenatore Mascetti ha schierato Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto Morrone e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in banda, Ferraro libero.

Per i granata Pupo Dall’Olio ha condotto le normali sedute di allenamento questa settimana: "Sappiamo che ogni partita è molto impegnativa – le parole dell’allenatore – dopo Forlì abbiamo avuto il dovere di guardare avanti e di stringerci tra di noi, ripartendo. Dobbiamo fare in modo di esaltare le nostre caratteristiche migliori, anche se in questo momento non siamo ancora al completo".

Dall’Olio poi continua: “Sab Rubicone viene da una striscia positiva avranno grande entusiasmo e dobbiamo prepararci".