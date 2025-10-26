Cavallino, che crollo a Forlì. Serata amarissima per i granata. Arriva il primo ko stagionale

querzola forlì

3

cavallino 4 torri

0

Parziali: 25-21, 25-20, 25-23

Dopo le rotonde vittorie conquistate contro Montorio Volley e Pallavolo Sabini, la Cavallino 4 Torri Volley si ferma bruscamente a Forlì. Sul campo della Querzoli Volley finisce con un secco 3-0 per i romagnoli, che lasciano a bocca asciutta i granata per la prima volta dall’inizio della stagione. Un ko piuttosto netto quello rimediato dalla squadra di Dall’Olio, che dovrà riflettere sulle cause di questo scivolone inatteso. Eppure, le cose cominciano in maniera incoraggiante per la Cavallino 4 Torri, che nel primo set comanda 7-10. Improvvisamente però i granata spengono la luce e la Querzola Volley ne approfitta volando sul 14-11. Un parziale di 7-1 che indirizza il resto del match e forse della partita, per lo meno a livello psicologico. I forlivesi ringraziano e chiudono il primo parziale sul 25-21. Anche il secondo set inizia con la squadra di Dall’Olio avanti (3-5), ma il parziale di fatto è si sviluppa sul filo dell’equilibrio.

Quantomeno fino al 19-19, quando in casa 4 Torri Volley si ripete il black out del primo set e i padroni di casa si aggiudicano il parziale sul 25-20 quasi senza accorgersene. È una mazzata per la Cavallino che nel terzo set si ritrova subito a dover rincorrere (4-0). I granata recuperano generosamente fino al 5-4, però la Querzoli Volley allunga nuovamente sul 12-8 e poi sul 18-11. La squadra di Dall’Olio è alle corde, e sul 23-16 sembra sul punto di alzare bandiera bianca. In realtà, la 4 Torri Volley reagisce e riapre clamorosamente il set (24-23). Nel finale però i romagnoli non tremano e mandano il match in archivio sul 25-23. Sabato prossimo alle 18, in casa contro Sab Group Rubicone, la Cavallino è chiamata al pronto riscatto dopo una prestazione che non rispecchia il valore di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel campionato di serie B. Un ko dopo due successi ci può stare, ma la storia recente della 4 Torri Volley insegna che bisogna ripartire immediatamente, sfruttando anche il fattore campo. s.m.