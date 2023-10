CBF Balducci: Pronti a Reagire con Piglio Solido a Offanengo

"La Cbf Balducci dovrà iniziare la partita con lo stesso piglio mostrato negli ultimi tre set del match contro Mondovì". Stefano Saja, coach della formazione maceratese, parla della gara di domani alle 17 a Offanengo, provincia di Cremona, per la quarta giornata di A2 di volley femminile. "Noi – aggiunge – dobbiamo guardare nel nostro campo per trovare la solidità necessaria e giocare serenamente le proprie carte". Domani le maceratesi troveranno un avversario galvanizzato dal successo (3-0) su Lecco. "Si tratta di una formazione in fiducia che gioca in un palas piccolo ma pieno di tifosi che si fanno sentire". Il tecnico maceratese parla della squadra lombarda. "È una formazione che gioca in modo corale, i lombardi hanno allestito un roster di buon livello, c’è la schiacciatrice Francesca Trevisan a cui hanno aggiunto la brasiliana Tamara Abila De Paula che in attacco si fa sentire. Il libero è Federica Pelloni che lo scorso anno era a Sassuolo, in posto 2 c’è Giorgia Sironi che ha fatto bene a Martignacco dove nel finale di stagione si è infortunata". La vittoria di domenica contro il Mondovì può avere contribuito a infondere nelle maceratesi una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. "Domenica abbiamo reagito a una situazione difficilissima, adesso si tratta di capire che possiamo agire e non solo reagire. È un percorso da fare per avere consapevolezza e solidità che cercheremo di rendere il più breve possibile".