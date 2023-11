Cbf, l’andata si è chiusa in vetta. Schiantata Olbia: Bonelli mvp

CBF BALDUCCI

3

OLBIA

0

CBF BALDUCCI: Bolzonetti 13, Bonelli 4, Mazzon 8, Korhonen 17, Fiesoli 8, Civitico 7, Bresciani (l), Masciullo. Ne. Vittorini, Morandini, Busolini, Stroppa. All. Saja.

HERMAEA OLBIA: Anello 1, Adriano 11, Orlandi 1, Gannar 11, Schmit, Imamura 6, Blasi (L), Parise, Civetta, Fontemaggi 2, Marku. All. Guadalupi.

Arbitri: D’Angenio, Pescatore.

Parziali: 26-16, 25-21, 25-13.

di Lorenzo Monachesi

La capolista Cbf Balducci Macerata chiude in bellezza il girone di andata del girone B del campionato di A2 di volley femminile infliggendo un 3-0 a Olbia che domenica scorsa aveva sconfitto la leader Montecchio Maggiore. Il successo nasce dalla capacità della formazione maceratese di arginare l’opposta Adriano, la principale bocca di fuoco delle sarde, di lavorare bene nel muro difesa e di farsi valere in battuta. La formazione di Saja si dimostra padrona della situazione e non dà la possibilità alle avversarie di rientrare in gara. La squadra di casa sa farsi valere in attacco con la palleggiatrice Asia Bonelli, premiata come migliore giocatrice della gara, che ben distribuisce il gioco e si toglie anche lo sfizio di mettere a segno 4 punti. Da segnalare i 5 ace di Alessia Bolzonetti. Ma non c’è tempo per rilassarsi perché domenica le ragazze sono attese dalla difficile gara a casa del Montecchio Maggiore che nella prima di andata aveva violato il Banca Macerata Forum.

Si parte. La Cbf Balducci costruisce mettendo a segno diversi punti ma non prende il largo perché commette quegli errori che permettono all’Olbia di mantenere la gara in equilibrio. Anzi, a un certo momento Adriano porta avanti Olbia (4-5), ma la Cbf Balducci rimette subito le cose a posto con la fast di Mazzon e Bolzonetti (6-5). La gara si mantiene in equilibrio (13-13) quando Mazzon a muro, tre volte Korhonen allungano il passo (19-13). Il set è nelle mani delle maceratesi che controllano il tentativo delle avversarie di rientrare in gara e alla fine ci pensa Civitico a chiudere i giochi (25-16). Da segnalare gli 8 punti messi a segno da Korhonen. Si torna in campo. Prime battute in equilibrio fino a quando la Cbf Balducci prova di scrollarsi di dosso le sarde (7-4). Poi c’è l’allungo nel turno di battuta di Bonelli (10-5), ma le sarde non mollano e il muro di Gannar ristabilisce la parità (13-13). Da quel momento è un tiramolla fino a quando Bolzonetti e Fiesoli suonano la carica (20-17). Nelle battute finali del set le maceratesi non solo mantengono quei tre punti di vantaggio e nell’ultima palla li incrementano con Mazzon (25-21). Si riparte con la Cbf Balducci in vantaggio 2-0. Al turno di battuta di Bonelli la Cbf Balducci prova la fuga (11-5). Adriano e Imamura interrompono la serie negativa per le sarde (11-7), ma Bolzonetti alza la voce con un attacco vincente e con tre ace (15-7). La strada è segnata e la Cbf Balducci la percorre fino in fondo senza tentennamenti e senza permettere alle avversarie di rientrare in gara (25-13). Alla fine la Cbf Balducci piega Olbia dopo quasi un’ora e un quarto di gioco.