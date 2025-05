Cecilia Nicolini confermata all'Omag Mt San Giovanni per la stagione 2025/26

La Omag Mt San Giovanni piazza un altro colpo in chiave A1 con la conferma della sua palleggiatrice titolare, Cecilia Nicolini, che al suo primo anno tra le "Zie" è stata determinante per la storica promozione. La palleggiatrice lombarda vestirà i colori marignanesi anche nella stagione 2025/26, pronta a mettersi a disposizione di coach Massimo Bellano nel primo storico campionato nella massima serie italiana. "Determinata, lucida, capace di leggere il gioco con intelligenza e precisione, Cecilia Nicolini ha saputo conquistarsi la fiducia del gruppo e dello staff tecnico – commenta la società –. Nella scorsa stagione si è distinta non solo per l’ottima regia, ma anche per quei secondi tocchi vincenti che hanno arricchito il suo score personale e fatto esultare il pubblico del PalaMarignano". Con la sua conferma, l’Omag-MT trova continuità e qualità in uno dei ruoli chiave, puntando sull’esperienza e sulla crescita di una giocatrice che ha dimostrato di essere pronta al salto nella massima serie dove ha già militato oltre 10 anni fa ad inizio carriera.

"Dopo una stagione così intensa ed emozionante, fatta di vittorie indimenticabili, non potevo desiderare altro che continuare questo percorso con la Omag-MT – dice Cecilia Nicolnini – sono fiera e profondamente grata di far parte ancora di questa squadra e di questa meravigliosa terra, la Romagna, che ormai sento un po’ mia. Ho ricevuto anche altre offerte ma per me rimanere a San Giovanni è stato anche un fatto di cuore, voglio giocare in A1 con questa maglia. Un grazie speciale va alla società, alla dirigenza e allo staff per la fiducia che hanno riposto in me e per il sostegno costante. Qui ho trovato una seconda famiglia e dei tifosi straordinari, che ci hanno sostenuto con passione e calore ovunque fossimo". Poi un giudizio sul prossimo campionato: "Noi abbiamo un gruppo molto forte, nel quale si è creata una certa alchimia – dice la palleggiatrice – e da lì ripartiremo. Questo potrebbe essere un vantaggio per affrontare tutte quelle squadre che come noi giocheranno per la salvezza o qualcosa di più. Perchè concordo con il coach Bellano, la salvezza può essere l’obiettivo minimo, poi vedremo cosa dirà il campo".

Luca Pizzagalli