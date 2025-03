Celebrazioni in comune. "La nostra città sarà all’altezza della sfida»

Momento istituzionale significativo, dopo la promozione in serie A1, giovedì mattina alla Casa della Cultura del Comune di San Giovanni con foto di rito e premiazione per la società Omag Mt San Giovanni e la squadra, rappresentata dal capitano Serena Ortolani, con sindaca Michela Bertuccioli ed amministrazione comunale.

La sindaca conferma: "Per noi tutti è un vero orgoglio questo trionfo nel campionato di serie A2 – dice la prima cittadina marignanese –, ma siamo già al lavoro, insieme al territorio locale ed agli imprenditori, per costruire un progetto che possa permetterci di arrivare alla serie A1 come potenzialità economica. Abbiamo già attivato contatti con il mondo dell’imprenditoria locale per sostenere la società e trovare nuovi sponsor e nuovo sostegno ad una realtà tecnico-sportiva che ha dimostrato di essere un’eccellenza per tutta la zona di Rimini Sud. Ora dobbiamo fare tutti squadra per concretizzare questo sogno".

Nelle prossime settimane si attendono contatti e colloqui con imprenditori interessati a sostenere l’iscrizione al massimo campionato di volley della squadra marignanese. Mentre ancora c’è da sciogliere il nodo sull’impianto dove effettuare eventualmente il prossimo anno le partite casalinghe. Intanto questi sono i giorni della meritatissima festa.

lu.pi