Cerimonia in Comune

Sono stati consegnati nella sala consiliare del comune di Civitanova gli attestati di riconoscimento alla Volley ’79, protagonista di un anno straordinario culminato con la promozione in C. Il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore allo sport Claudio Morresi, assieme a Letizia Genovese delegata del Coni provinciale, hanno premiato la società civitanovese. Oltre alla prima squadra, sono stati conferiti riconoscimenti anche all’Under 13, vincitrice del campionato regionale, e all’Under 12, trionfatrice nel campionato Provinciale, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto dal vivaio.

Alla cerimonia erano presenti anche Domenico Fornari, presidente della società, il diesse Giulio Badino e l’allenatore Alessandro Faini. "Mi complimento con la Volley ’79, un’eccellenza dello sport civitanovese, per la straordinaria stagione appena conclusa. Questi risultati – ha detto il sindaco – dimostrano come la società investa con lungimiranza nel futuro, valorizzando i giovani e trasmettendo valori fondamentali quali il rispetto, il sacrificio e lo spirito di squadra". Congratulazioni anche dall’assessore Morresi. "Premiare simili realtà – ha detto – significa riconoscere l’importanza dello sport giovanile. È dalle nostre società sportive che nascono le eccellenze di domani".