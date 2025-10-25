Cerretese - Astra, scontro al vertice. I’ Giglio, trasferta insidiosa a Cecina Fucecchio, c’è l’ostico Livorno

Oggi, alle 18, la partita clou della serie C femminile girone A: alla Palestra del Liceo Gobetti di Bagno a Ripoli si incontrano la Astra Chiusure Lampo e la Ca.ma Cerretese. Le due squadre sono prime in classifica a punteggio pieno, 6 punti, e cercano di risalire nella categoria superiore. Arbitrerà Nuzzo.

La Cip Ghizzani Castelfiorentino sarà a Cecina dove, alle 21, al Pala Frontera, incontrerà le locali della Baia del Marinaio per la terza giornata del campionato di serie B2, girone F. Le cecinesi sono decime con 3 punti in classifica, mentre le biancorosse sono penultime con un solo punto, ma hanno disputato finora due buone partite. Arbitreranno Taddei e Pulcini.

La Timenet Empoli, sempre alle 21, sarà al PalaCosmelli di Via Allende a Livorno per incontrare l’ASD Perullo Volley. Le due squadre sono a pari merito al quinto posto in classifica con tre punti. Arbitreranno Papini e Mazzola.

Domenica pomeriggio, alle 18, alla Palestra di Via L. da Vinci, il Volley Fucecchio riceverà il Torretta volley di Livorno per la terza giornata del torneo di serie C maschile. I bianconeri hanno un solo punto in classifica, mentre i labronici sono secondi con 5 punti. Pronostico per gli ospiti. Arbitreranno Lombardi e De Rosa.

Per la serie B1, Girone B, la Montesport sarà in trasferta a San Giovanni Valdarno dove, al PalaGalli di Via Bolzano, incontrerà la Pediatrica Bindi. Le biancoblu sono decime con 3 punti, mentre le valdarnesi sono quarte con 4 punti. Arbitreranno Palmieri e Cavalera.