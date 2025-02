Champions, il verdetto in una notte. Milano ospita Ankara, in palio i quarti

Tutto in una sera. L’appuntamento con la storia per l’Allianz Milano va in scena, oggi, alle 20.45 all’e - Work Arena di Busto Arsizio, contro l’Halkbank Ankara, per il match di ritorno dei playoff della Cev Champions League. All’andata, i turchi hanno vinto 3-1, risultato che costringe i meneghini a vincere per 3 a 0 o 3 a 1, per poi provare a giocarsi tutto al “golden set“, un ulteriore parziale breve come un tie-break (si arriva a 15).

I turchi hanno, invece, cinque risultati possibili per il passaggio del turno: ovvero la vittoria per 3-0, 3-1, 3-2 o la sconfitta per 3-2. Oppure la vittoria nel golden set dopo la sconfitta per 3-0 o 3-1. Peccato che, a causa settimana della moda, ancora una volta, l’Allianz Milano sia costretta a giocare lontano dal proprio palazzetto del Cloud. Per incentivare il pubblico, i prezzo dei biglietti sono stati imposti a costi irrisori e pensati ad hoc pure per i tessuti della società Uyba. "Prezzi davvero popolari, perché abbiamo bisogno della spinta e del calore del pubblico per andare avanti in questa Champions" ha spiegato il presidente del club a Lucio Fusaro.

L’avversario non renderà le cose semplici. Su tutti ci sono lo schiacciatore, ed ex volto noto della SuperLega Leal e l’italiano (naturalizzato) Dick Kooy, ex giocatore di Trento e che all’andata ha dato parecchi problemi alla difesa di Milano. Tutti i palloni passano poi dalle abili mani del regista americano Micah Ma’a, che ha dichiarato: "Dobbiamo dimenticare il vantaggio di aver vinto la prima partita e ricordarci in ogni momento che stiamo giocando contro una forte squadra italiana. Non possiamo dare la rivincita a Milano, noi ci crediamo e abbiamo fiducia in noi stessi".

L’Allianz è reduce dalla vittoria di sabato contro Latina, mentre gli avversari hanno avuto un mese lungo e complesso e hanno perso, all’ultimo turno, per 3 a 2 in trasferta contro l’Altekma di Izmir (Smirne). Inoltre, il viaggio per Milano non è stato semplicissimo a causa della nevicata che ha colpito il Paese e ha provocato lo stop dei voli dall’aeroporto della capitale. La formazione di Ankara è stata costretta a un viaggio in pullman di quasi sei ore per Istanbul, prima di volare verso Orio al Serio e andare alla volta di Busto.