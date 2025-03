Champions League, andata dei quarti di finale all’Allianz Cloud. Milano, notte da brividi. C’è l’ Eczacibasi Istanbul

Non è ancora il momento di pensare ai playoff che scatterano nel weekend per la Numia Vero Volley Milano. La squadra del Consorzio, che ha chiuso al secondo posto la “regular season“ e nei quarti se la vedrà dunque con Vallefoglia, tornerà infatti in campo già stasera alle 20.30 all’Allianz Cloud nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro le temibili turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul. La qualificazione si deciderà la settimana prossima al ritorno nella stessa città che ospiterà poi la Final Four ma Paola Egonu e compagne hanno bisogno di un successo per mettere sotto pressione la squadra di Tijana Boskovic, la giocatrice più pagata del mondo che in estate dovrebbe cambiare squadra dopo 10 anni in arancio-nero.

Il duello tra le due migliori opposte del mondo caratterizzerà questa sfida che di fatto sancirà la squadra che dovrebbe poi vedersela con le imbattute campionesse di tutto della Imoco Conegliano, grandi favorite per il trionfo finale dopo quello ottenuto sempre in Turchia ma ad Antalya lo scorso anno dopo la finale decisa al tie-break proprio contro Milano. Coach Lavarini però fa un passo alla volta: "Nel quarto di finale affronteremo una tra le squadre più forti del torneo, costruita, come noi, per arrivare in fondo alla competizione. La gara decisiva sarà ad Istanbul, in un ambiente molto caldo, pertanto cercheremo di arrivarci con il migliore risultato possibile dopo la gara di andata sul campo di casa con l’aiuto di nostri tifosi". Elena Pietrini partirà ancora dalla panchina ma la sua esperienza a livello internazionale potrebbe tornare utili anche a gara in corso. "Siamo tutte consapevoli dell’importanza della gara e della competizione, sarà un match intenso contro una squadra forte. Ci siamo preparate al meglio per la partita, spinte anche dal secondo posto guadagnato in Regular Season. Ci servirà tutto il calore del nostro pubblico, arma in più per le partite casalinghe". Pochi i dubbi di formazione, con la centrale Anna Danesi che dovrebbe essere schierata dall’inizio al pari delle altre titolarissime.

Andrea Gussoni