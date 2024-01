Champions League, ultima fatica. Alla Savino Del Bene basta un set per raggiungere i quarti di finale

Archiviare subito la sconfitta di sabato scorso col Vero Volley Milano e andare oltre: per la Savino Del Bene è l’occasione migliore che le potesse capitare. Oggi alle ore 15 (le 17 locali) la squadra scenderà in campo a Istanbul nell’ultima partita della Pool B della Cev Champions League contro le campionesse del mondo in carica dell’Eczacibasi. Lo Scandicci è a punteggio pieno avendo vinto tutte e cinque le precedenti, compreso quella con la formazione turca, che insegue essendo stata sconfitta per 3-1 nella gara di andata giocata a fine novembre al Palazzo Wanny.

In palio c’è il primo posto: l’unico che promuove direttamente ai quarti di Champions mentre la seconda deve arrivarci attraverso i play-off. Per centrare l’obiettivo alla Savino Del Bene potrebbe essere sufficiente vincere almeno un set ma in partite decisive come questa i calcoli sono sempre ad alto rischio anche perché l’Eczacibasi, finalista un anno fa, è una squadra fra le più titolate di tutte: 30 titoli nazionali in bacheca, due Coppe Cev, una Coppa delle Coppe, una Champions e tre allori mondiali per club, l’ultimo dei quali conquistato lo scorso 17 dicembre per 3-2 contro le connazionali del Vakifbank.

D’altra parte il valore dell’avversaria Barbolini (nella foto) lo conosce bene avendola allenata nella stagione 2016-2017, lo conosce altrettanto bene Maja Ognjenovic che vi ha giocato nel 2009-2010 e ancora dal 2021 al 2023 conquistando con quella maglia anche un Mondiale per club e le due Coppe CEV. Nella squadra turca vi sono invece due ex Savino Del Bene: la schiacciatrice canadese Alexa Gray, a Scandicci nella seconda metà della stagione 2019-2020, e la centrale serba Jovana Stevanovic, dal 2018 al 2020. Si giocherà in un palazzetto da 7.000 posti, la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Franco Morabito